Прокуратура проверит «Областной центр дезинфекции» после отравления людей в Москве

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Прокуратура Московской области проверит компанию «Областной центр дезинфекции». Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Наталия Григорьева в понедельник, 13 сентября.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований по безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям, — рассказала представитель ведомства.

Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре на контроль, уточнила Григорьева.

9 сентября произошел инцидент с отравлением целой семьи в жилом доме на Совхозной улице. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были доставлены в больницу с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов.

Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице, мать девочки находится в тяжелом состоянии. В крови пожилой москвички и ее внучки нашли следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием.

13 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что причинойотравления стало средство для дезинсекции, которое использовалось для обработки магазина, где был куплен арбуз.

СК задержал дезинфектора, обработавшего зал магазина накануне смертельного отравления. Им оказался 39-летний сотрудник частной компании, его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий.