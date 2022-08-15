Нацбанк Румынии взял на работу известную гадалку

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Национальный банк Румынии взял на работу известную в стране гадалку Минерву.

Настоящее имя астролога — Габриэла Дима, ей 64 года. По данным румынских СМИ, женщина является выпускницей факультета права, актерского мастерства и психологии одного из местных вузов.

Минерву приняли на работу в отдел технического обслуживания Нацбанка. Эту информацию подтвердили служащие учреждения, передает HotNews.ro.

30 июля бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действующий лидер государства Майя Санду не имеет большой популярности в стране, однако за рубежом она достаточно известна, поэтому ее смело можно назвать «молдавским Горбачевым».

До этого Санду заявила, что Молдавия пока не может найти выгодных альтернатив на случай приостановки поставок газа из России. По ее словам, переговоры по этому вопросу ведутся с Азербайджаном и Румынией.