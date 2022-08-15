Старое варенье и косточки абрикоса: как можно отравиться синильной кислотой и чем это опасно

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Наиболее часто в быту люди получают отравление синильной кислотой после употребления косточек абрикосов, вишни, персиков и так далее, также эта кислота может при определенных обстоятельствах образоваться в варенье. Такое отравление в случае отсутствия своевременного вмешательства медиков может повлечь за собой летальный исход. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Эксперт заметил, что синильная кислота обычно находится в косточковых растениях или старом варенье.

— В частности, это абрикосы, черешня, персики и т. д. Больше всего этой кислоты в персиках — там и ягода, и косточка побольше. Синильная кислота содержится в косточках, и, чтобы отравиться, надо косточку растения именно грызть. По-другому отравиться можно, только если съесть старое варенье. Из косточки через какое-то время кислота попадает в само варенье. Но это никак не определишь — надо просто знать, что варенье больше года хранить нельзя, оно уже опасно, — объяснил Кондрахин.

Также синильная кислота присутствует на химических производствах, однако в быту отравления обычно происходят именно из-за косточек или варенья, уточнил собеседник «ВМ».

Отравление синильной кислотой сопровождается целым рядом симптомов, отметил врач.

— Если превысить концентрацию кислоты, может быть достаточно серьезное отравление. Симптомы отравления: помутнение сознания, тошнота, рвота, понос, слабость в мышцах, затруднение дыхания. Это может привести к летальному исходу, — предупредил специалист.

При отравлении синильной кислотой необходимо вызвать рвоту, очистить желудок и принять активированный уголь из расчета одна таблетка на 10 килограммов массы тела. Сразу же после этого нужно поехать в больницу, так как возникает сильный перегруз печени и проблемы с почками. Если синильная кислота попадет в кровь, могут быть головокружения и судороги, отметил Кондрахин.

Если человек стал свидетелем отравления другого человека, важно как можно быстрее оказать помощь пострадавшему, подчеркнул эксперт.

— Надо вызвать бригаду скорой помощи, повернуть человека набок, чтобы он не захлебнулся рвотой, и постараться находиться рядом. Если человек не приходит в сознание, нужно убрать его с палящего солнца, расстегнуть давящий ремень или корсет, чтобы было больше воздуха, протирать виски и лоб водой. Дальнейшие манипуляции будут делать врачи, — подытожил специалист.

Отравление синильной кислотой рассматривалось в качестве одной из версий резкого ухудшения самочувствия жильцов дома на проспекте 40 лет Октября в Москве. В воскресенье вечером, 14 августа, жильцы одной из квартир почувствовали себя плохо и вызвали медиков. Двум из трех пострадавших потребовалась госпитализация, одному оказали помощь на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.