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Соединенные Штаты Америки разжигают конфликты в разных регионах в надежде переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине. Такое мнение высказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

Чувствуя, что украинский кризис развивается не по задуманному сценарию, Белый дом стремится «создать хаос» в других потенциально взрывоопасных точках Европы, например — в Косово, предположил разведчик.

Таким образом США планируют поставить препятствия для России, чтобы вынудить ее откорректировать свои планы при изменении геополитической обстановки на континенте .

— Все это еще раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешевых политических очков, — цитирует Риттера РИА Новости.

До этого американский разведчик заявил, что президент США Джо Байден способен остановить украинского коллегу Владимира Зеленского одним звонком. По его мнению, Байден может повлиять на действия Зеленского, пригрозив ему отказом помогать Киеву.