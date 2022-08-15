Россиянам разрешили оплачивать частные детские сады материнским капиталом

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Россияне теперь могут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

— С сегодняшнего дня российские семьи смогут направлять средства маткапитала на образовательные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели, — заявила заместитель министра Ольга Баталина.

Однако необходимо, чтобы у ИП была лицензия на образовательную деятельность. Речь идет об ИП, которые не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Согласно новым правилам, исключение составляют только те ИП, где физическое лицо — это организатор и педагог в одной роли, передает РИА Новости.

В конце июня стало известно, что действие материнского капитала в России могут также расширить и на покупку земельных участков. Уточняется, что проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Государственную думу.

При этом, согласно пояснительной записке, в большинстве своем маткапитал используется для приобретения квартиры или строительства жилого дома. Однако те семьи, у которых нет земельного участка, не могут приобрести его на деньги в рамках маткапитала, так как законом это запрещено, а строить дом им негде.