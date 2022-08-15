Число заболевших детей в лагере под Нижним Новгородом увеличилось до 30

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Количество заболевших детей в лагере под Нижним Новгородом выросло до 30. Предположительной причиной заболевания могла стать энтеровирусная инфекция, распространению которой могли способствовать выявленные в лагере нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в понедельник, 15 августа, в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В настоящее время все заболевшие дети изолированы. Отобраны пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды, они находятся в работе.

— В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства, которые могли способствовать распространению инфекции, — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор уже установил, что в лагере «Восток» неудовлетворительно проведена уборка и дезинфекция санузлов и спальных помещений, дезинфицирующие средства используются с заниженной концентрацией, не проводится смена постельного белья, отсутствует мыло и туалетная бумага в туалетах, также сотрудники лагеря несвоевременно выявляют и изолируют заболевших. Все материалы расследования передадут в органы прокуратуры.

Ранее более 20 детей, которые отдыхали в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе Нижегородской области, обратились за помощью с признаками отравления. Роспотребнадзор приостановил работу учреждения с 16 августа и начал проверку. Также проверку инициировали СУ СК РФ и прокуратура региона.

4 августа сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере в Челябинской области. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал изучить все обстоятельства и предоставить ему доклад по делу об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, в детском оздоровительном лагере «Еланчик» в Миассе.