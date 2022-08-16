Бывший муж Бородиной признался, почему не общается с дочерью

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Телеведущая Ксения Бородина после развода прекратила общаться с экс-супругом бизнесменом Курбаном Омаровым, а контакт с ним поддерживает только через няню их общей дочери Теоны, чтобы он мог договариваться о свиданиях с наследницей. Но в последнее время с ребенком Омаров не видится, хотя девочка ему часто звонит и говорит, что скучает.

Знаменитость возмущена поведением бывшего мужа, но, как оказалось, мужчина не видит ничего плохого в своем поведении.

Бизнесмен подтвердил, что редко навещает Теону, так как пока не может найти с ней общий язык. Он надеется, что в дальнейшем все изменится, и хочет просто немного подождать, сообщает издание StarHit.

— К сожалению, с дочкой мне сейчас сложновато. Хотя ее очень не хватает. Жду, когда она вырастет. А сын — мой самый первый друг, могу разговаривать с ним на любые темы. Ему 14 лет, рост уже 175 сантиметров, — рассказал Омаров в интервью психологу Юлии Никас.

Сына Омара подарила Курбану первая супруга Алла Воденко. Сейчас они находятся в дружеских отношениях и часто отдыхают вместе. А вот с Ксенией, с которой предприниматель развелся в прошлом году после шести лет брака, он не контактирует и даже враждует.

11 августа сообщалось, что Курбан Омаров купил квартиру в Москве стоимостью около 150 миллионов рублей. Риелтор Роман Караваев считает, что объект находится на окраине города или недалеко от МКАД.