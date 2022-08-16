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Nature Food: Ядерная война РФ и США привела бы к гибели более пяти миллиардов людей

Юлия Курганова
В мире
Nature Food: Ядерная война РФ и США привела бы к гибели более пяти миллиардов людей
Фото: pixabay.com/ru

Более пяти миллиардов человек погибнут в случае ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщили ученые Ратгерского университета в штате Нью-Джерси.

— По нашим оценкам, более пяти миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения, — сказано в документе, который опубликован в журнале Nature Food.

Отмечается, война Штатов и их союзников с РФ может привести к использованию более 90 процентов имеющегося в мире ядерного оружия. В результате произойдет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи, вызвав ядерную зиму на планете.

Непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 миллионов жителей, а более пяти миллиардов «станут жертвами голода» после этой катастрофы.

10 августа заместитель постпреда РФ при отделении ООН Андрей Белоусов на конференции стран — участниц Договора о запрещении ядерного оружия сообщил, что НАТО может оправдать любое применение ядерного оружия. Он отметил, что итоговая декларация саммита НАТО в Мадриде закрепила за альянсом статус ядерного военно-политического блока.

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