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NI: потеря доступа к Черному морю превратит Украину в государство-обрубок

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NI: потеря доступа к Черному морю превратит Украину в государство-обрубок
Фото: president.gov.ua

Потеря доступа к Черному морю в результате российской военной спецоперации нанесет катастрофический удар по Украине. Такое мнение высказал журналист Илья Тимченко в статье для издания National Interest.

Он заявил, что при таком сценарии Украина станет «государством-обрубком».

— Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю, — написал обозреватель.

Тимченко считает, что Украина столкнется с проблемой экспорта продукции и потеряет контроль над трубопроводом, через который газ идет в Румынию.

— Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу, — отметил журналист.

15 августа Минобороны сообщило, что российская авиация и артиллерия поразили пункты управления ВСУ. Уточняется, что в ходе спецоперации авиация и артиллерия поразили пункты управления 112-й бригады теробороны Украины в Артемовске, а также 60-й пехотной бригады в Херсонской области.

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