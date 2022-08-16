Еврокомиссия назвала два условия для разморозки инвестиций россиян

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Европейская комиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД), в котором зависли ценные бумаги российских инвесторов при соблюдении определенных условий.

Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок экономическую выгоду. Во-вторых, все сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД. Об этом сказано в разъяснениях, которые опубликованы на сайте высшего органа исполнительной власти Европейского союза.

Однако провести расчеты и перечислить замороженные в европейских депозитариях средства на счета российских инвесторов будет нелегко, предупредили эксперты.

Они отметили, что брокерам, управляющим компаниям и другим участникам финансового рынка необходимо будет раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления в адрес лиц, которые попали под санкции.

Также, согласно требованиям санкционного регламента, даже если инвестор, которому причитаются выплаты, не находится под санкциями Евросоюза, активы все равно должны быть заморожены, потому что их держателем является подсанкционный НРД. Для разморозки потребуется лицензия от европейских регуляторов, на получение которой может понадобиться много времени, сообщает РБК.

В июле «Вечерняя Москва» с помощью экспертов разбиралась, почему зарубежные инвесторы не могут получить свои выплаты. По уверениям солидных зарубежных информационных агентств, Россия «впервые с 1918 года» допустила дефолт по внешнему госдолгу.