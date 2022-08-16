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В Китае назвали последствия нападения НАТО на Крым

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Китае назвали последствия нападения НАТО на Крым
Фото: flickr.com/nato

Если Североатлантический альянс начнет военную агрессию против Крыма, то Россия в ответ нанесет ракетный удар по столице Великобритании, Лондону. Такое мнение высказал журналист в статье для китайского портала Sina.

Он подчеркнул, что РФ готова к самым решительным мерам.

— Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева, — сказано в материале.

Обозреватель заявил, что Соединенные Штаты и их союзники мешают урегулировать ситуацию на Украине, пытаясь за счет РФ решить свои внутриполитические проблемы. Также Запад заинтересован в нестабильной международной обстановке и вооруженных конфликтах, потому что благодаря этому страны НАТО могут получать доходы от продажи оружия и технологий.

При этом российское руководство понимает настоящие намерения политики НАТО и готово противостоять им, отмечается в статье.

Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский назвал хороший и плохой варианты решения ситуации на Украине. По его словам, происходящее на Украине можно или разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров, или продолжить опасную эскалацию.

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