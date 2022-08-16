«Претендент на новую мутацию»: вирусолог Малинникова рассказала о механизме развития вируса гриппа

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Штамм гриппа H3N2 циркулирует в мире с 1968 года и имеет множество названий, в том числе «гонконгский». Именно этот вид вируса гриппа претендует на новую мутацию, так как имеет свойство постепенно видоизменяться и образовывать новые подвиды. О том, к чему может привести мутация этого вируса и в чем его главная опасность, — в материале «Вечерней Москвы».

Провокатор пандемии

Как рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, Всемирная организация здравоохранения об этом вирусе говорит в течение последних 5–7 лет, еще до пандемии.

— Ученые прогнозировали, что если произойдет пандемия, то она случится именно благодаря измененному вирусу H3N2, — прокомментировала Малинникова.

Также она добавила, что ученые не сомневаются в том, что смена антигенной структуры именно вируса H3N2 приведет к эпидемиям и пандемии (это наблюдалось во время испанки, азиатского гриппа). Однако никто не знает, когда это может произойти. По этой причине ученые очень тщательно следят за распространением вируса.

— В нашей стране существуют центры по контролю за вирусами гриппа. В России на основе данных 51 опорной базы ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России и 10 опорных баз ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф.Гамалеи» Минздрава России формируется картина циркуляции вирусов гриппа А и В, а также других патогенов, вызывающих острые респираторные заболевания, — подчеркнула вирусолог.

По ее словам, на основании этих данных уже разработаны современные вакцины, которые не дают вирусам гриппа активно размножаться и мутировать.

— Без вакцины в организме неиммунного человека у вируса появляется возможность смешиваться в клетке с каким-либо другим видом вируса гриппа, происходит реассортация, которая приводит к развитию нового типа вируса. Именно он и может представлять опасность для человечества, — поделилась Малинникова.

Она также добавила, что любой вирус гриппа представляет опасность для человека.

— Например, случаи птичьего гриппа у людей были вызваны штаммами H5N1, H5N3и H7N9, и другие штаммы вируса также служили причиной заболеваний у людей. Они способны перемешиваться в организме птиц, свиней и человека. Это может поспособствовать более быстрому распространению новых реассортантов, — пояснила вирусолог.

Также Малинникова предупредила: если вирус птичьего гриппа приобретет способность распространяться от человека к человеку через прямую мутацию, это будет способствовать поражению большого количества неиммунного населения, что представляет серьезную опасность для здоровья людей и может привести к пандемии гриппа.

Кроме того, вирусолог рассказала, что вирус гриппа H3N2 имеет также множество подвидов: по их данным, с начала сезона антигенно охарактеризовано 390 вирусов гриппа, в том числе 354 вируса гриппа A(H3N2) и 36 вирусов гриппа типа В. Именно поэтому каждый год штаммы вируса A(H3N2) входят в состав вакцин, рекомендованных ВОЗ для Северного полушария.

Опасность гриппа

По словам вирусолога, коварство гриппа заключается в его изменчивости, поэтому важно вакцинироваться, так как вакцина способствует выработке специфических защитных антител в ответ на введение антигенов, которые есть у изменчивого вируса.

Специалист также рассказала о том, что существует несколько типов вакцин против гриппа:

живые, которые содержат ослабленные вирусы;

инактивированные, в составе которых имеются мертвые вирусы или их отдельные частицы;

субъединичные вакцины, содержащие только поверхностные антигены оболочки вируса.

— Из-за отсутствия в этих вакцинах внутренних антигенов их разрешено использовать у детей с 6-месячного возраста и беременным, — подчеркнула Малинникова.

Она также добавила, что сегодня современные противогриппозные прививки могут обеспечить защиту от тяжелого течения болезни. Даже если появится новый вариант гриппа, на основе имеющихся вакцин в короткие сроки можно разработать прививку, которая будет работать и в отношении нового варианта гриппа.