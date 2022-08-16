Жителям столицы назвали участки с затрудненным движением транспорта 16 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Вечером 16 августа ожидается затруднение движения транспорта на ряде дорог Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за проведения строительных работ движение транспорта будет затруднено на участках 14, 27, 85 и 90 километрах МКАД, около дома 198 по проспекту Мира и дома 45 по Волгоградскому проспекту. Кроме того, ограничение коснется движения в Кутузовском тоннеле.

Жителям столицы порекомендовали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» отметили, что это позволит существенно сэкономить время в дороге.

Накануне сообщалось, что ряд улиц перекроют в районе Пречистенской набережной из-за проведения Международного пожарно-спасательного конгресса. Ограничения вступят в силу в 8:30 20 августа.