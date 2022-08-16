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Три женщины пострадали при ДТП с иномаркой в центре Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Три женщины пострадали при ДТП с иномаркой в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Зацепский Вал Карта всех событий

В результате аварии в центре столицы, при которой один автомобиль врезался в столб, пострадали три женщины. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» следовал по улице Зацепский Вал в направлении улицы Нижней Краснохолмской. Позже он столкнулся с ожидающим разрешающего сигнала светофора автомобилем такси «Шкода». Из-за аварии «Мерседес» совершил наезд на фонарный столб.

В пресс-службе добавили, что в результате ДТП пострадали пассажирки автомобиля «Мерседес». Они были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Авария, о которой идет речь, произошла в ночью на вторник, 16 августа. Движение транспорта осуществлялось по трем полосам из пяти. По словам очевидцев, в ДТП никто не погиб.

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