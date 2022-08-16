Два автомобиля столкнулись в центре Москвы, один врезался в столб

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Россия, Москва, улица Зацепский Вал, 5 Карта всех событий

Две машины столкнулись в центре столицы, в результате чего один автомобиль врезался в столб. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла на улице Зацепский Вал в районе дома № 5.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

— Движение осуществляется по трем полосам из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

15 августа женщина и восьмилетний ребенок пострадали в ДТП на севере Москвы. Авария произошла в районе дома № 5 в Прибрежном проезде.