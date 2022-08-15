Женщина и восьмилетний ребенок пострадали в ДТП на севере Москвы

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Россия, Москва, Прибрежный проезд, 5 Карта всех событий

В аварии, которая произошла в районе дома 5 в Прибрежном проезде, пострадали женщина и ребенок. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в аварию попали машина такси и автомобиль марки BMW. Водитель такси при повороте налево не уступил дорогу иномарке, из-за чего та врезалась в такси.

В результате такси от удара вылетело на тротуар. Там машина врезалась в женщину и восьмилетнего ребенка. В результате они, а также водитель такси были госпитализированы.

1/3 Фото: Telegram / Прокуратура Москвы 2/3 Фото: Telegram / Прокуратура Москвы 3/3 Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как одна из машин, не успев затормозить, врезается в поворачивающий автомобиль на полной скорости.

В этот же день на Кутузовском проспекте в районе дома № 41 также произошло ДТП. Водитель такси столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали два человека. Движение было затруднено по двум полосам из семи.