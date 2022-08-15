Женщина и восьмилетний ребенок пострадали в ДТП на севере Москвы
В аварии, которая произошла в районе дома 5 в Прибрежном проезде, пострадали женщина и ребенок. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, в аварию попали машина такси и автомобиль марки BMW. Водитель такси при повороте налево не уступил дорогу иномарке, из-за чего та врезалась в такси.
В результате такси от удара вылетело на тротуар. Там машина врезалась в женщину и восьмилетнего ребенка. В результате они, а также водитель такси были госпитализированы.
Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как одна из машин, не успев затормозить, врезается в поворачивающий автомобиль на полной скорости.
В этот же день на Кутузовском проспекте в районе дома № 41 также произошло ДТП. Водитель такси столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали два человека. Движение было затруднено по двум полосам из семи.