Два автомобиля столкнулись на севере Москвы
ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе дома № 5 в Прибрежном проезде. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
— Движение осуществляется по полосе встречного движения. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.
Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как одна из машин, не успев затормозить, врезается в поворачивающий автомобиль на полной скорости.
Сейчас на месте аварии работают оперативные службы города, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В этот же день на Кутузовском проспекте в районе дома № 41 также произошло ДТП. Водитель такси столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали два человека. Движение было затруднено по двум полосам из семи.
В субботу, 13 августа, в Лефортовском тоннеле произошла другая авария. Автомобиль наехал на ограждение рядом с 20 выходом.