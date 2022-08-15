Два автомобиля столкнулись на севере Москвы

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Россия, Москва, Прибрежный проезд, 5 Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе дома № 5 в Прибрежном проезде. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение осуществляется по полосе встречного движения. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как одна из машин, не успев затормозить, врезается в поворачивающий автомобиль на полной скорости.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы города, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день на Кутузовском проспекте в районе дома № 41 также произошло ДТП. Водитель такси столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали два человека. Движение было затруднено по двум полосам из семи.

В субботу, 13 августа, в Лефортовском тоннеле произошла другая авария. Автомобиль наехал на ограждение рядом с 20 выходом.