Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два автомобиля столкнулись на севере Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Прибрежный проезд, 5 Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе дома № 5 в Прибрежном проезде. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение осуществляется по полосе встречного движения. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как одна из машин, не успев затормозить, врезается в поворачивающий автомобиль на полной скорости.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы города, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день на Кутузовском проспекте в районе дома № 41 также произошло ДТП. Водитель такси столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали два человека. Движение было затруднено по двум полосам из семи.

В субботу, 13 августа, в Лефортовском тоннеле произошла другая авария. Автомобиль наехал на ограждение рядом с 20 выходом.

Автомобили ДТП Северный административный округ (САО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте