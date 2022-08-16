Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый поток акселератора социальных проектов стартует 29 августа в Москве

Александр Афонин
Город
Новый поток акселератора социальных проектов стартует 29 августа в Москве
Фото: Pexels

В столице 29 августа стартует новый поток акселерационной программы для компаний, которые работают в сфере социального предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 16 августа.

— По итогам акселерационной программы наиболее перспективные выпускники смогут получить финансовую поддержку до одного миллиона рублей. Участниками потока в том числе станут около десяти авторов идей, отобранных по итогам форума «Сильные идеи для нового времени», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что принять участие в программе могут зарегистрированные представители малого и среднего бизнеса. Их проекты должны находиться в стадии запуска или реализации. Кроме того, важную роль сыграют потенциал их масштабирования и тиражирования. Всего будет отобрано 105 работ, передает официальный сайт мэра Москвы.

9 августа сообщалось, что в рамках городской программы поддержки малого и среднего бизнеса Московский инновационный кластер и корпорация МСП снизили ставку по льготным кредитам с семи до трех процентов годовых. Отмечается, что максимальная сумма кредита составит 300 миллионов рублей.

Предприниматели социальная сфера жизни Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте