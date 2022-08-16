Новый поток акселератора социальных проектов стартует 29 августа в Москве

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В столице 29 августа стартует новый поток акселерационной программы для компаний, которые работают в сфере социального предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 16 августа.

— По итогам акселерационной программы наиболее перспективные выпускники смогут получить финансовую поддержку до одного миллиона рублей. Участниками потока в том числе станут около десяти авторов идей, отобранных по итогам форума «Сильные идеи для нового времени», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что принять участие в программе могут зарегистрированные представители малого и среднего бизнеса. Их проекты должны находиться в стадии запуска или реализации. Кроме того, важную роль сыграют потенциал их масштабирования и тиражирования. Всего будет отобрано 105 работ, передает официальный сайт мэра Москвы.

9 августа сообщалось, что в рамках городской программы поддержки малого и среднего бизнеса Московский инновационный кластер и корпорация МСП снизили ставку по льготным кредитам с семи до трех процентов годовых. Отмечается, что максимальная сумма кредита составит 300 миллионов рублей.