Заммэра Москвы Сергунина рассказала о новых онлайн-сервисах для предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На портале городского проекта «Малый бизнес Москвы» появились два новых бесплатных онлайн-инструмента: «Калькуляторы для бизнеса» и «Конструктор правовых документов». С помощью первого предприниматели могут рассчитать налоги и другие платежи, а второй, к примеру, позволит составить договор. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Появление специализированных онлайн-инструментов для предпринимателей — это закономерное развитие московской бизнес-экосистемы. Они позволяют сэкономить время при решении повседневных задач, — заявила она.

По словам заместителя мэра, один из новых сервисов поможет рассчитать 38 видов различных выплат и прочих показателей, а другой объединяет больше 170 шаблонов распространенных документов, доступных для заполнения. Оба сервиса обновляются автоматически и учитывают изменения в законодательстве.

Так, в программах сервиса «Калькуляторы для бизнеса» легко рассчитать налоги, выплаты сотрудникам и другие платежи. Для этого надо отметить одну из категорий, выбрать нужную форму и ввести запрашиваемые данные. Например, для расчета отпускных понадобится указать даты отдыха работника и сведения о его заработке.

«Конструктор правовых документов» насчитывает 174 шаблона типовых документов для ведения бизнеса. В них предусмотрены подсказки и комментарии.

Кроме того, для удобства пользователей шаблоны разделены на категории: «Гражданско-правовые договоры», «Доверенности», «Трудовые договоры» и другие. Нужную форму можно найти и по поиску в сервисе.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что всего на портале доступно более 30 онлайн-услуг, сервисов и спецпроектов.

Благодаря этим сервисам можно зарегистрировать стартап, подобрать площадку для аренды и выбрать подходящий режим налогообложения.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за полгода 11 тысяч новых пользователей зарегистрировались на столичном инвестиционном портале. Портал запустили в феврале 2014 года, с тех пор на него зашли более 16,8 миллиона раз. При этом число уникальных посетителей превысило 8,6 миллиона.