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«Японский кондиционер»: врач назвал простой метод спасения от сильной жары

Ирина Игнатенко
Общество
«Японский кондиционер»: врач назвал простой метод спасения от сильной жары
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, какой простой и надежный способ могут использовать россияне, чтобы спастись от сильной жары.

Он отметил, что в жару хорошо помогает метод, который называется «японский кондиционер». Его часто используют спортсмены.

— Белый платок из хлопчатобумажной ткани нужно намочить в холодной воде, повязать на шею. Когда он высыхает, нужно снова его мочить. Это помогает хорошо снижать «тепловое напряжение» солнечного удара. Кожу в такие дни сильной солнечной активности нужно тоже защищать, поэтому пользуйтесь солнцезащитными средствами, — пояснил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Также нужно пить не менее двух литров простой воды. Что касается рациона питания, то стоит исключить жареные, острые и копченые блюда, а вот количество овощей и фруктов стоит увеличить.

В минувшие выходные из-за жары в столице в метро начали раздавать бутылки с водой. Столбики термометра в воскресенье превысили отметку в 30 градусов, передает ФАН.

Синоптик Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что в Центральную Россию может прийти европейская жара. По его словам, жаркая погода в Европе и РФ вызвана разными антициклонами.

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