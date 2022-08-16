Дворец бракосочетания № 1 в Москве зарегистрировал брак пятитысячной пары

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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С начала года во Дворце бракосочетания № 1 свой брак зарегистрировали пять тысяч пар, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

— Дворец бракосочетания № 1, также известный как Грибоедовский ЗАГС, — самый популярный в Москве по количеству зарегистрированных браков. В 2021 году во дворце поженились более семи тысяч пар, что стало самым большим числом зарегистрированных браков с 1986 года, — говорится в сообщении.

Чаще всего для регистрации брака пары выбирали такие дни недели, как пятница, суббота и воскресенье, а самое большое число браков было зарегистрировано в День семьи, любви и верности — 55. При этом с начала года самым свадебным днем стал июль — более тысячи пар узаконили свои отношения.

Зарегистрировать свой брак москвичи могут в колонном зале Центрального московского ипподрома, в государственном музее-усадьбе «Остафьево», павильоне «Космос» на ВДНХ, гостинице «Националь» и парк-отеле «Даниловский».