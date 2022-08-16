Психиатр рассказал, можно ли поставить диагноз пациенту после онлайн-приема

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Психиатр, нарколог психиатрической клиники Госпитальная Игорь Куреков рассказал, можно ли провести полноценный прием пациента в режиме онлайн и удастся ли при этом врачу правильно поставить диагноз.

Эксперт подчеркнул, что постановка диагноза — это очень важный этап в психиатрической помощи, поскольку именно диагноз определяет дальнейшую стратегию ведения пациента. Чтобы поставить диагноз, врачи используют следующие методы: клинические, психометрические, лабораторные и инструментальные. В режиме онлайн-приема применение всех методов невозможно.

В этом случае можно прибегнуть только к клиническим методам: беседа и наблюдение за пациентом. Также есть возможность собрать подробный анамнез.

— Однако на одних этих данных окончательный диагноз не поставить. Нужна и другая информация, — рассказал Куреков в комментарии ФАН.

По его словам, в ходе онлайн-приема врач может поставить предварительный диагноз, который необходимо подтвердить или опровергнуть при помощи дополнительных исследований.

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