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Врач Кондрахин перечислил болезни, с которыми можно перепутать синдром хронической усталости

Игорь Синельников
Елена Самойлова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач Кондрахин перечислил болезни, с которыми можно перепутать синдром хронической усталости
Фото: depositphotos

Некоторые болезни проявляются так же, как синдром хронической усталости. Среди них может быть даже депрессия, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Синдром хронической усталости — это синдром отрицания всего другого. Когда у человека не находят грубой патологии, организм хорошо функционирует, нет ничего, кроме усталости, — вот тут мы и говорим о синдроме хронической усталости. Его можно спутать с другими заболеваниями: допустим, депрессия проявляется так же. Многие вирусные заболевания протекают аналогично: например, вирус папилломы человека. Цитомегаловирус при обострении дает классику синдрома хронической усталости, — перечислил собеседник «ВМ».

В этот список Кондрахин включил и состояние после перенесенных заболеваний или вызванное различными недугами. Если здоровый человек начинает ощущать постоянную усталость, он должен немедленно обратиться к врачу. По мнению специалиста, синдром хронической усталости относится к синдромам-исключениям, и перед его диагностикой необходимо проверить организм на наличие других патологических состояний.

При этом данное заболевание относительно легко выявить в возрасте до 40 лет, подчеркнул врач. В пожилом возрасте его диагностике мешает ряд других болезней, аналогичных по клинической картине: например, очень схож с этим синдромом сахарный диабет.

А врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова в разговоре с «ВМ» рассказала о болезни, при которой людям сложно говорить о своих чувствах.

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