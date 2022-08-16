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Путин: Запад хочет заставить независимые страны подчиняться

Лейла Алиева
В мире
Путин: Запад хочет заставить независимые страны подчиняться
Фото: Администрация президента РФ

Запад пытается заставить независимые государства подчиниться и жить по его правилам. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 16 августа.

— США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам, — подчеркнул он.

По словам российского лидера, это делается для того, чтобы сохранить свое доминирование, благодаря которому Запад паразитирует, пишет РИА Новости.

Кроме того, президент отметил, что коллективный Запад целенаправленно и осознанно разваливает систему европейской безопасности, при этом игнорирует выдвинутые Россией еще в декабре предложения о мерах взаимной безопасности.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко до этого подчеркнул, что Североатлантический альянс намерен «с удовольствием воевать» против РФ на украинской территории «до последнего украинца».

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