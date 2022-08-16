Специалисты промыли фонтаны в столичном саду «Аквариум»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Большая Садовая улица, 14с7 Карта всех событий

Специалисты провели работы по очищению фонтанов в саду «Аквариум» на Большой Садовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 16 августа.

— С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты ГБУ «Гормост» очистили скульптуры, колоннаду, парапеты и чаши фонтанов. На время работ воду из чаш полностью слили, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на промывку всех фонтанов ушло три часа. При этом были задействованы бригада из трех человек и поливомоечная техника, передает Telegram-канал комплекса.

Кроме того, специалисты Комплекса городского хозяйства 12 августа промыли каскадный фонтан «Купальщица» в Нескучном саду. На проведение работ ушло шесть часов, а также бригада из трех человек и поливомоечная техника.

Два классических скульптурных фонтана в парке Северного речного вокзала также были очищены. Отмечается, что из-за неисправности подающего воду оборудования фонтаны долгое время не работали, но в 2020 году была проведена масштабная реконструкция.