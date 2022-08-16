Ефимов: Онлайн-реестр для промышленников «Банк технологий» пополнился 58 новыми решениями

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Столичный онлайн-реестр для промышленников «Банк технологий» пополнился 58 новыми решениями с начала текущего года. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала года сервис пополнили 58 новых технологических решений, большая часть из которых приходится на сферу информационной безопасности. Среди новшеств — промышленные экзоскелеты, шестиосевой робот-манипулятор, системы мониторинга оборудования, — заявил он.

По словам заместителя мэра, всего в «Банке технологий» уже 173 технологических решения от 101 компании. Перед включением в онлайн-реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения проектов на промпредприятиях и прямого влияния на повышение производительности труда.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, представленные в онлайн-реестре разработки созданы отечественными компаниями. Сегодня ими наиболее активно пользуются представители машиностроительной отрасли.

Так, одна из новинок этого года — система управления жизненным циклом крупногабаритных шин, помогающая увеличить срок их службы. Ее особенность заключается в том, что на основе анализа факторов, влияющих на ходимость шин, а также прогнозного моделирования даются рекомендации по их перестановке и выбору оптимальных моделей.

До этого заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что Агентству инноваций Москвы этим летом исполнилось десять лет: оно было создано в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний.

Агентство, как уточняется, помогает масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, а также находить заказчиков и деловых партнеров. Так, принять участие в хакатонах и конкурсах по разработке цифровых технологий агентство предлагает IT-специалистам, у которых есть опыт работы, но нет собственного продукта.