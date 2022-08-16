Трихолог пояснила, как часто нужно мыть голову

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Профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования, трихолог Юлия Галлямова дала советы по уходу за волосами.

По ее словам, мыть голову следует по степени загрязнения. При этом мытье головы относится к гигиеническим процедурам и не несет лечебного эффекта.

Так как кожное сало (себум) у каждого вырабатывается индивидуально, как количество, так и качество, например, его плотность, поэтому количество процедур мытья волос тоже очень индивидуально.

— Все зависит также от ритма жизни, от сезонности, от гормонального фона и так далее. Поэтому стандарта, сколько мыть голову, нет, — пояснила она в комментарии Nation news.

Эксперт добавила, что шампунь надо подбирать индивидуально, по мере комфортности, а не по советам различных блогеров.

Некоторые шампуни от перхоти могут оказать негативное влияние на кожу головы. Всему виной содержащиеся в них вещества. Об этом сообщили управляющий директор одной из косметических компаний Александра Пурига и врач-трихолог клиники по пересадке волос Татьяна Качанова.