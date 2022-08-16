Дом по программе реновации построят на улице Михайлова на юго-востоке Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Михайлова Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для новостройки в Рязанском районе, которую построят по программе реновации. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.

Она уточнила, что здание расположится по адресу улица Михайлова, владение 15, корпуса 1 и 2.

— В жилом доме запроектирована 161 квартира (69 однокомнатных и по 46 двухкомнатных и трехкомнатных). В них будет выполнена полная внутренняя отделка согласно постановлению правительства Москвы, — рассказала Яковлева.

По ее словам, в новостройке будет одна лестничная клетка, два лифта, а также подземная парковка. На первом этаже дома расположатся нежилые помещения, где откроются предприятия сферы торговли и услуг.

Председатель Москомэкспертизы отметила, что фасады здания облицуют керамическим полнотелым кирпичом.

На придомовой территории оборудуют тротуары, проезды, спортивные и игровые площадки с покрытием из резиновой крошки и плитки. Также здесь установят шумозащитные ограждения, систему освещения и малые архитектурные формы. Кроме того, территорию озеленят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что столичный Комитет государственного строительного надзора с начала года выдал 27 разрешений на ввод в эксплуатацию домов, построенных по программе реновации. Их общая площадь составила порядка 564 тысяч квадратных метров.