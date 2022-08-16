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Умер народный артист России Зозулин

Георгий Соланович
Общество
Умер народный артист России Зозулин
Фото: РИА Новости

Народный артист России Виктор Зозулин скончался в возрасте 77 лет. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Театра имени Евгения Вахтангова.

— Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни блистательный вахтанговец, народный артист России Виктор Викторович Зозулин, — говорится в сообщении.

Зозулин сыграл несколько десятков театральных ролей, записал большое количество аудиокниг по произведениям русских классиков, а также снялся в таких картинах, как «Операция «Ы», «Король-олень», «Битва за Москву», «Солярис» и «Кабачок «13 стульев».

В Театре Вахтангова выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста. О месте и времени церемонии прощания объявят дополнительно.

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