Волонтер и журналист Земфира Сулейманова подорвалась на мине в Донбассе

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Российский журналист Земфира Сулейманова погибла под Донецком, подорвавшись на мине «Лепесток». Об этом во вторник, 16 августа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— По сообщению СЦКК ДНР, 15 августа в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена девушка 1997 года рождения — репортер российского телеканала. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице, — сказал он.

Координатор незарегистрированной партии «Другая Россия имени Э. В. Лимонова» Михаил Аксель добавил, что журналист занималась гуманитарной помощью в Донбассе. Она доставляла продукты и лекарства нуждающимся.

По его словам, во время инцидента Сулейманова находилась в машине. Она ехала под Донецком, и в один момент ее автомобиль наехал на мину. В результате произошедшего выжил только водитель, передает ТАСС.

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Вечерней Москве», что мины «Лепесток», как и другие противопехотные мины, нельзя применять в вооруженных конфликтах, так как они несут опасность гражданским лицам. Соответствующее положение закреплено в конвенции ООН о запрете этого вида оружия.