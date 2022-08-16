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Партнеры акции «Миллион призов» рассказали о выгоде для ее участников

Анастасия Колоскова
Город
Партнеры акции «Миллион призов» рассказали о выгоде для ее участников
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В этом году в число партнеров акции «Миллион призов» войдут розничные сети компаний «Виктория», «Магнит», «Сахалинский икорный дом» и многие другие. Об этом рассказали организаторы акции.

Как отметил руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети «Магнит» Антон Карпов, программа одинаково выгодна как ее участникам, так и представителям бизнеса. По его словам, опыт прошлых лет показывает, что у акции будет хороший отклик.

— Мы ожидаем не только приток новых покупателей, но и рост лояльности от тех, кто уже давно с нами, — рассказал Карпов.

Постоянный участник акции «Миллион призов» торговая сеть «Виктория» предоставит участникам дополнительную скидку в размере 5 процентов на покупки. Генеральный директор торговой сети Олег Жуников подчеркнул, что программа пользуется большой популярностью у покупателей. По его словам, проект объединяет крупные торговые сети и позволяет участникам «реализовать выигранные баллы в сотнях магазинов с огромным выбором продуктов питания и товаров повседневного спроса».

Исполнительный директор еще одного партнера акции — компании «Сахалинский икорный дом» — Алексей Ким сообщил, что программа обеспечивает возможность горожанам попробовать и оценить качество их продукции. Он подчеркнул, что большинство из них становятся впоследствии постоянными покупателями сети.

— Наш «Икорный» участвует в программе «Миллион призов» с самого первого раза и всегда получает от москвичей самые положительные отклики. Покупатели искренне радуются, когда получают призовые баллы, которые можно обменять на товары, — приводит слова Алексея Кима «Утро».

До этого сообщалось, что для москвичей, которые примут участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов, открылся сайт программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022.

В рамках акции горожане смогут выиграть один из 100 автомобилей или от трех до десяти тысяч призовых баллов в рамках акции. 11 августа депутат Московской городской думы Александр Козлов сообщил, что акция «Миллион призов» привлечет внимание молодежи к выборам муниципальных депутатов в столице.

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