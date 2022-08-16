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Кулеба признался, что его семья и собаки покинули Украину с началом спецоперации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба признался, что его семья и собаки покинули Украину с началом спецоперации
Фото: kmu.gov.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 16 августа, признался, что его семья уехала из страны сразу после начала специальной военной операции на Украине.

— В ночь с 24 на 25 (февраля — прим. «ВМ») я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины, — передает его слова РИА Новости.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о проведении специальной военной операции на территории Украины было принято в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Также он напомнил, что главными целями спецоперации являются обеспечение безопасности страны и защита жителей Донбасса.

В свою очередь директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев отметил, что в связи с поставками Украине западных дальнобойных систем вооружений географические задачи спецоперации России расширятся. По его словам, Москва не допустит, чтобы на украинской территории находились вооружения, которые представляют прямую угрозу стране.

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