Кулеба признался, что его семья и собаки покинули Украину с началом спецоперации

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 16 августа, признался, что его семья уехала из страны сразу после начала специальной военной операции на Украине.

— В ночь с 24 на 25 (февраля — прим. «ВМ») я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины, — передает его слова РИА Новости.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о проведении специальной военной операции на территории Украины было принято в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Также он напомнил, что главными целями спецоперации являются обеспечение безопасности страны и защита жителей Донбасса.

В свою очередь директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев отметил, что в связи с поставками Украине западных дальнобойных систем вооружений географические задачи спецоперации России расширятся. По его словам, Москва не допустит, чтобы на украинской территории находились вооружения, которые представляют прямую угрозу стране.