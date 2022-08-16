Врач пояснил, обладает ли перекись водорода антисептическими свойствами

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Врач общей практики Сергей Алендеев рассказал, что перекись водорода не обладает антисептическим действием и не заживляет раны. Тем не менее польза от него есть.

— Действительно, существуют доказательства, что определенные микроорганизмы содержат в себе белок каталазы, которая блокирует действие Н2О2. Даже в самой инструкции к 3-процентному раствору перекиси водорода написано, что «при применении препарата происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов», — отметил он в комментарии Царьграду.

По словам врача, перекись водорода следует применять, когда рану нужно быстро очистить механически. Пузырьки поднимут всю грязь, а затем рану можно будет забинтовать или заклеить. Если нет перекиси водорода, то можно обойтись простой водой.

Однако если рана очень глубокая, промывание самостоятельно делать не стоит, добавил эксперт.

До этого врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии Химкинской областной больницы Марина Илюхина и врач-оториноларинголог Химкинской областной больницы Павел Титов рассказали, как избежать травм при проведении ремонта.