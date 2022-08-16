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Шойгу: Спецоперация РФ на Украине развеяла миф о «супероружии» Запада

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу: Спецоперация РФ на Украине развеяла миф о «супероружии» Запада
Фото: Минобороны РФ

Специальная военная операция (СВО) ВС России на территории Украины развеяла миф о «супероружии» Запада, которое может переломить ситуацию на фронте. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 16 августа.

— Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте, — заявил Шойгу.

По его словам, изначально под «супероружием» подразумевались противотанковые комплексы Javelin и некие «уникальные» беспилотники, затем — реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако, по словам главы военного ведомства, «и эти вооружения перемалываются в боях» и не оказывают сильного влияния на происходящее на фронте, передает РИА Новости.

До этого Шойгу заявил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие для достижения целей СВО по защите Донбасса. Он подчеркнул, что ядерные силы страны предназначены для сдерживания ядерного нападения, а также добавил, что использование такого оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, закрепленными в российских руководящих документах.

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