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Онищенко рассказал о новой вакцине от гриппа

Ирина Игнатенко
Общество
Онищенко рассказал о новой вакцине от гриппа
Фото: АГН Москва

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал не забывать о существовании гриппа и рассказал о новой вакцине.

— В этом году у нас новая вакцина против гриппа. Вакцина уже приготовлена в Уфе, развозится по регионам, в Сибири, на Дальнем Востоке. Следующие штаммы у нас рекомендованы: «Виктория», «Камбоджи», «Вашингтон» и «Пхукет», два штамма новых и два старых, — отметил он в комментарии НСН.

Вакцина предназначена для детей и взрослых.

Ранее заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов сообщил, что в этом году в осенне-зимний период заболеваемость гриппом снизится из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом Сапронов посоветовал не отказываться вакцинироваться от гриппа в надежде, что его заместит коронавирус, передает РИАМО.

Грипп является «коварной» болезнью ввиду своей изменчивости, поэтому необходимо вакцинироваться. О том, какие существуют вакцины от гриппа, «Вечерней Москве» рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Геннадий Онищенко Вакцинация Грипп
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