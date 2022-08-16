Благоустройство столичного парка «Дубовая роща «Маяк» завершится в сентябре

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Дубовая роща Карта всех событий

Благоустройство парка «Дубовая роща «Маяк» на северо-западе столицы завершится в сентябре. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что специалисты приведут в порядок территорию площадью почти восемь гектаров по программе «Мой район» в Южном Тушине. Так, будут обустроены три тематические детские площадки: в игровой зоне «Полярная авиация» установят самолет-горку, мини-планетарий с картой звездного неба и паровоз для малышей. На площадке «Лес приключений» оборудуют турникеты и лестницы, а на площадке «Дубрава» появятся два игровых комплекса с горкой, качели и качалки.

Кроме того, площадку для выгула собак реконструируют, а также сделают новые барьеры и лестницы для дрессировки. Также на территории высадят 160 деревьев, более 2,6 тысячи кустарников, краснокнижные растения и восстановят травяной покров.

Накануне специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро «Марьина Роща» на северо-востоке столицы.