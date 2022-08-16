Психолог дала советы, как правильно отдыхать от работы

Фото: Pixabay

Психолог Александра Метальникова рассказала, как правильно отдыхать от работы.

По ее словам, глубокий целительный отдых — лучшее лекарство и основа счастливой жизни. Для начала необходимо определиться с мотивацией — зачем человеку отдыхать.

— Чтобы расслабиться? А зачем вам расслабляться? Чтобы хорошо себя чувствовать? Не стесняясь, честно ответьте себе на этот вопрос. Чем ярче цель, тем легче, быстрее и приятней путь, — пояснила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

В зависимости от цели и мотивов проще выбрать и способы достижения.

Также стоит обратить внимание на техники расслабления и «замедления». Для «замедления» нужно направлять внимание на тело и дыхание, танцевать, смотреть на огонь, воду и лес, слушать медленную музыку, гулять в прогулочном темпе.

Когда человек начинает сам себя хвалить и делает это регулярно, то его поведенческая модель в социуме меняется. Об этом рассказал психолог, основатель и руководитель психологического центра в Москве Сергей Ланг.