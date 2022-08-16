«СберТройка» разработала лимитированный дизайн карты «Тройка» для жителей Орла

Фото: Пресс-служба компании «СберТройка»

Компания «СберТройка» разработала уникальный дизайн карты «Тройка» для жителей города Орел. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в сентябре орловские пассажиры смогут приобрести более 300 карт в лимитированном дизайне у АО «РИЦ». При этом в городе одновременно будут действовать карты «Тройка» в классическом дизайне.

На разработанной для Орла карте «Тройка» изображены главный символ города и узор «орловский спис», который является символом оберега, хранителя семейных ценностей. В дизайне карты использовались красный, белый и синий цвета, преобладающие на списе.

С помощью карты пассажиры из областного центра могут оплачивать проезд в других российских городах.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем единое транспортное пространство между Москвой и регионами. В марте «Тройка» заработала в общественном транспорте Орла, а сейчас мы разработали лимитированный дизайн карты специально для этого города, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, уникальные «Тройки» приходятся по душе как жителям, так и коллекционерам.

Ликсутов выразил благодарность администрации Орла за сотрудничество и внедрение передовых транспортных технологий, отметили в пресс-службе «СберТройки».

Недавно «СберТройка» объявила конкурс на дизайн карты «Тройка» для киосков печати. В финал вышли два варианта, из которых столичный дептранс предложил москвичам выбрать победителя.