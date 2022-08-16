Жена Резника прокомментировала слухи о появлении замены Пугачевой

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С каждым днем вокруг возвращения Аллы Пугачевой на родину появляется все больше слухов. Однако, несмотря на это, модный дизайнер Аника Керимова уверена, что певица Азиза будет достойной заменой Пугачевой.

Позже это заявление стали приписывать другу Примадонны Илье Резнику. В свою очередь жена поэта-песенника Ирина Романова поспешила опровергнуть эти слухи.

— Этого он не говорил. Это дизайнер Аника Керимова сказала, — подчеркнула она.

Уточняется, что Пугачева в настоящее время находится с детьми в Латвии, а ее муж Максим Галкин — на гастролях, передает Пятый канал.

Недавно стало известно, что Пугачевой и Галкину, может грозить депортация из Латвии. Так, правительство прибалтийской республики в ближайшее время разъяснит, должны ли граждане России покинуть страну и в какой срок.

До этого Пугачева заявила о намерении вернуться в Россию в сентябре, поскольку детям нужно будет пойти в школу. Представители окружения певицы также подтвердили эту информацию, заявив, что артистка вернется из-за рубежа в конце августа.