Расписание аэроэкспрессов до Внукова и Шереметьева изменится в августе

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Курсирующие до аэропортов Внуково и Шереметьево поезда ООО «Аэроэкспресс» будут следовать по измененному расписанию до конца августа. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Уточняется, что изменения на Шереметьевском направлении продлятся до 19 августа. Также часть поездов будет отменена. В период с 22 по 31 августа расписание движения составов изменится в направлении до аэропорта Внуково.

Пассажиров призвали заранее уточнять и строить маршруты. Узнать точное расписание можно на портале перевозчика в разделе «Расписание», передает пресс-служба.

8 августа сообщалось, что с 7 по 23 августа будут проводиться работы по подготовке инфраструктуры к запуску третьего направления Московских центральных диаметров. Отмечается, что в данный период пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании смогут проехать в экспресс-составах по обычному билету.

До этого москвичам рассказали, что пассажиры аэроэкспресса оставили в поездах с начала года. Так, в поездах и терминалах были забыты около 900 вещей.