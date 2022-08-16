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Эзра Миллер признался в проблемах с психикой

Евгений Белоусов
Общество
Эзра Миллер признался в проблемах с психикой
Фото: Zuma\TASS

Американский актер и музыкант Эзра Миллер, наиболее известный по ролям волшебника Криденса Бэрбоуна в серии фильмов «Фантастические твари» и супергероя Флэша в киновселенной DC, признался в проблемах с психикой. Об этом он рассказал в интервью журналу Variety.

— Недавно пережив глубокий кризис, я теперь понимаю, что страдаю от серьезных проблем с психическим здоровьем, и начал постоянное лечение, — рассказал актер.

Миллер также принес извинения всем тем, кого могло задеть или оскорбить его поведение за последние несколько лет. Он рассказал, что обратился за профессиональной помощью и настроен побороть свои проблемы, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что компания Warner Bros. рассматривает вариант отмены релиза фильма «Флэш» после скандалов, которые произошли с Эзрой Миллером.

9 августа полиция американского штата Вермонт предъявила Миллеру обвинение в краже со взломом. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы. Актер пробрался в чужой дом ночью и украл алкоголь из бара хозяев.

Кроме того, в прошлом году его дважды арестовывали за драку и хулиганство.

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