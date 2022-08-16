Глава МИД Украины Кулеба признался в «кайфе» от «завоевания мира»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что стал министром, чтобы «завоевать мир». Об этом он во вторник,16 августа, рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.

— Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. Вот это завоевание мира — да я просто кайфую от этого, — рассказал он.

Формулировку «завоевать мир» министру предложил сам Гордон. Кулебе она понравилась, и он заметил, что они с журналистом «на одной волне», передает РИА Новости.

До этого Кулеба заявил, что он в ночь с 24 на 25 февраля добрался до украинской границы. В это же время приехали его «дети, родители, собаки». Политик попрощался со своей семьей, после чего она покинула страну.

В июне украинский министр заявил, что в случае отмены поставок западных вооружений Киев продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами». Глава украинского МИД отметил, что если оружие не будет отправлено Киеву в срок, то погибнет большое количество людей, многое будет проиграно.

*В начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов.