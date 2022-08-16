Загрутдинов сообщил о начале строительства дома по реновации в районе Перово

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Жилой дом по программе реновации жилья начали возводить в столичном районе Перово. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году. В настоящее время идет разработка котлована и устройство подземной части здания, — заявил он.

По словам Загрутдинова, здание будет односекционным с подземным паркингом. При внешней отделке здания применят систему вентилируемого фасада с использованием клинкерной плитки, на которых установят короба под кондиционеры.

Всего в доме будет 108 квартир: 35 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 53 трехкомнатных. Кроме того, еще три квартиры оборудуют для маломобильных граждан.

В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. В здании установят два лифта грузоподъемностью в тысячу килограмм.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, чтобы мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Территория вокруг новостройки также будет облагорожена и озеленена, заключил глава департамента.

Еще два дома построят в районе Ивановское по программе реновации. Уточняется, что оба здания будут оборудованы подземной автостоянкой и современными системами безопасного доступа, сигнализации и пожаротушения.

Всего с начала года по программе реновации в Москве возвели и ввели в эксплуатацию 26 домов. При этом под заселение было передано 36 домов.