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Депутат оценила предложение о ежегодных выплатах семьям с детьми к 1 сентября

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат оценила предложение о ежегодных выплатах семьям с детьми к 1 сентября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Инициативу, согласно которой предлагается к 1 сентября произвести единовременную выплату семьям с детьми, обучающимися в школах, средних специальных или высших учебных заведениях, необходимо обсудить с Минфином РФ, так как подобные выплаты предполагают внушительный расход средств. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Тут важно не попасть в ситуацию, когда закон есть, а денег на его исполнение в бюджете нет. Поэтому вместе с финансовым блоком правительства нужно вопрос этот внимательно просчитать. Если средства будут найдены, то, конечно, все фракции Госдумы поддержат инициативу, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Бессараб также напомнила о том, что в период пандемии президент России Владимир Путин принял решение о единовременной выплате в помощь семьям, имеющим детей школьного возраста.

Ранее законопроект о выплатах к 1 сентября семьям с детьми внесли на рассмотрение в Госдуму. Один из авторов этой инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет к 1 сентября смогут получать ежегодные выплаты по 21,8 тысячи рублей, а малоимущие семьи — по 34,6 тысячи рублей, передает Царьград.

До этого Бессараб рассказала об условиях присвоения звания «Мать-героиня».

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