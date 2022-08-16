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Автомобиль загорелся в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль загорелся в центре Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Россия, Москва, Садовая-Самотёчная улица, 1 Карта всех событий

На Садовой-Самотечной улице в районе дома № 1 загорелся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 16 августа.

Возгорание произошло на внутренней стороне Садового кольца. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение на участке затруднено. Заняты две полосы из пяти по внутренней стороне Садового кольца и одна на внешней, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В понедельник, 15 августа произошел похожий случай. Автомобиль загорелся на проспекте Вернадского. Движение на участке было затруднено и осуществлялось только по одной полосе из трех.

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