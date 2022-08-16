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В Подмосковье снизилась смертность от туберкулеза

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье снизилась смертность от туберкулеза
Фото: Pixabay

С начала года смертность от туберкулеза в Московской области снизилась на 15,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Главный внештатный специалист-фтизиатр Московской области Сергей Смердин отметил, что в регионе наблюдается устойчивое снижение смертности от туберкулеза. Достичь таких результатов позволяет активная кампания в регионе по профилактике и раннему выявлению заболевания, а также внедрение новых, современных методов диагностики туберкулеза и методов, определяющих риски его развития.

За первую половину 2022 года количество умерших от туберкулеза составило 1,1 на 100 тысяч населения, а за аналогичный период в 2021 году этот показатель составлял 1,3 на 100 тысяч населения.

В Московской области работает Центр госпитализации больных туберкулезом. Учреждение позволяет контролировать госпитализацию пациентов в профильные отделения медицинских организаций на территории всего региона, передает РИАМО.

Ранее врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что такое туберкулез уха.

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