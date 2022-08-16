Врач рассказала, как использовать полис ОМС с максимальной выгодой

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Доцент Департамента публичного права факультета права ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала, как использовать полис ОМС с максимальной выгодой.

Она напомнила, что полис дает право на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории страны.

Медицинские услуги, на которые распространяется действие полиса, перечислены в базовой программе ОМС. К ним относятся, например, первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами). Причём именно скорую помощь можно получить в любом регионе, не предъявляя полис.

Многие россияне не знают, что по ОМС должны оказывать помощь при ожирении и депрессии, проводить анализы гормонов щитовидной железы, для некоторых пациенток — проводить процедуру ЭКО. По назначению врача также бесплатно проходят обследование на КТ, МРТ и УЗИ.

Врач добавила, что если человеку отказывают в бесплатной медицинской помощи, но услуга предусмотрена вашим полисом ОМС, то он вправе защищать свои права. Жалобу можно подать в страховую медицинскую организацию, передает Life.ru.

До этого врач городской поликлиники пояснила, какие документы нужны для обследования в павильонах «Здоровая Москва».