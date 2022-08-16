Диетолог рассказала о негативных последствиях «арбузной диеты»

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Благоприятное воздействие на организм оказывает ежедневное употребление не менее двух порций фруктов, каждая из которых по объему должна совпадать с кулаком человека. Тот же принцип распространяется и на арбузы, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова.

Арбуз может быть и десертом после основного приема пищи, и отдельным перекусом. Однако эксперт отметила, что не стоит объедаться арбузом, поскольку это может привести к неприятным последствиям.

— Если это однократный арбузный «зажор», ничего страшного, все-таки сейчас сезон. Если это регулярно, и в какой-то период вы едите целыми днями арбузы, то это ненормально, — рассказала Хачирова.

Она объяснила, что из-за активного поедания арбуза может произойти перекос в рационе, поскольку вместо белков, жиров и углеводов организм получает только углеводы. Съесть что-то еще после не хочется из-за того, что большое количество фруктозы с клетчаткой в составе арбуза создают видимость насыщения.

Вторая опасность, которая поджидает любителей арбузов, — мочегонный эффект. Так из организма будут вымываться минералы, предупредила диетолог в эфире Радио Sputnik.

До этого сообщалось, что арбузы и дыни, продаваемые в Подмосковье, проверили на содержание нитратов.