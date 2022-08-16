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Минобороны: Боевики «Азова»* расположились в медцентре в Полтавской области

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
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Минобороны: Боевики «Азова»* расположились в медцентре в Полтавской области
Фото: depositphotos

Боевики националистического батальона «Азов»* обустроили казарму в медицинском центре в Полтавской области Украины. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Оборудован склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациентов националисты цинично выгнали из медицинского учреждения, — заявил он.

Мизинцев подчеркнул, что подобные действия лишь в очередной раз подтверждают полное безразличие Киева к судьбам собственных граждан и пренебрежение нормами морали и принципами международного гуманитарного права, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

Недавно Генеральная прокуратура РФ выяснила, что члены батальона «Азов» используют запрещенные методы ведения войны, в частности, пытают мирное население и убивают детей.

Прокуратура установила, что батальон является националистическим формированием, которое основано на фашистской идеологии и поддерживает запрещенные в РФ экстремистские организации.

В начале августа Мизинцев сообщил, что боевики ВСУ устроили очередную провокацию в Херсонской области Украины. Они расстреляли автобус с мирными жителями, которых эвакуировали на подконтрольные киевским властям территории.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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