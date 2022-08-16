В Госдепе заявили, что сделали «больше других» для деэскалации конфликта на Украине

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Американская администрация ответила на критику со стороны российского президента Владимира Путина, заметив, что США приложили больше усилий, чем другие стороны, для предотвращения открытой конфронтации на территории Украины.

Выступая во вторник, 16 августа, на регулярном брифинге для журналистов, руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс подтвердил, что в Вашингтоне обратили внимание на высказывания президента России в видеообращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

Дипломат назвал комментария российского лидера «необоснованными» и заявил, что они не остались незамеченными в Вашингтоне, пишет ТАСС.

— Именно по той причине, что ни одна другая страна не сделала больше в преддверии жестокого вторжения России на Украину, чтобы попытаться предотвратить войну, — подчеркнул Нэд Прайс.

Владимир Путин заявил, что западные страны стараются сохранить «ускользающую из их рук гегемонию», однако эпоха однополярного миропорядка остается в прошлом, а для удержания своей гегемонии государствам Запада необходимы конфликты.

— Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми, — заметил глава российского государства.